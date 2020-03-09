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أرسلان: إذا كان هناك إصلاح فيجب وضع الأصبع على الجرح

9
MARCH
2020
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان على حسابه عبر "تويتر" قائلاً:

"عندما يسقط النظام السياسي كما سقط عندنا منذ سنوات وليس الآن، لا يمكن أن يتم إنقاذ أي شيء يمت بصلة إليه... لذا يجب ألاّ نتأمّل بإنقاذٍ في القضاء أو في النظام المالي والاقتصادي لأن المرض في الرأس".

وأضاف: "هنا لا أقصد "الرأس في السلطةلأن نظامنا الفاشل القائم على حماية الفاسدين والمفسدين هو منظومة متكاملة سمح لها هذا النظام أن تبني على مدى سنوات شجعها، لأن بنيته في الأساس ضعيفة قائمة على "اللقلقةوالانقسامات العنصرية المذهبية والطائفية الضغينة التي فسدت الارض ومن عليها".

وختم أرسلان بالقول: "لذلك اذا كان هنالك من إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ بوضع الأصبع على الجرح وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة تسهّل على من يريد اصطيادنا والتربّص في مصيرنا أن نكون لقمة سائغة له ولمشاريعه المشبوهة".


 
 
 
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