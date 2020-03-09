بالصور - رندلى جبور‎ في لقاء مع هيئات أقضية النبطية الزهراني وصيدا: ملفات عدة عمل عليها التيار في محاربة الفساد

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نظمت هيئات أقضية النبطية، الزهراني وصيدا لقاء مع منسقة اللجنة المركزية للاعلام الإعلامية رندلى جبور في مكتب هيئة قضاء الزهراني تطرقت فيه إلى موضوع اعلان لبنان عدم دفع سندات اليوروبوند وإعادة هيكلة الدين، معتبرة أن هذه الخطوة التي أعلنها رئيس الحكومة حسان دياب جاءت بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتطرقت رندلى جبور إلى مسألة محاربة الفساد في الدولة اللبنانية، والتي يعد التيار الوطني الحر رأس حربة فيها، لافتة إلى ان ملفات عدة عمل عليها التيار ومنها متابعة المخالفات في ملف النافعة إلى الميدل ايست وصولا إلى ملف المهجرين، وهنا أشادت جبور بجهود القاضية غادة عون والقرارات التي أصدرتها في ملفات عديدة وكانت جريئة فيها، متمنية أن تأتي التشكيلات القضائية على قدر تطلعات اللبنانيين.