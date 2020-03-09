عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2020

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الأخبار: «مجزرة» الأمراء: العرش بلا منازع

الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟

خطاب دياب: أول إعلان رسمي عن حجم الكارثة





البناء: أحداث غامضة في السعوديّة تكشفها الصحف الأجنبيّة… اعتقالات في الأسرة المالكة دياب لمعركة الاستقلال الماليّ… وكوبيتش يشيد بجرأته ويدعو الدائنين للتعاون المصارف اللبنانيّة والأجنبيّة تتجه للتفاوض على الهيكلة… وخطة الكهرباء على النار

النهار: لبنان أمام المجهول: عدم السداد وفشل النموذج الاقتصادي!

اللواء: لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف .. والعين على خطة الطوارئ غداً!

مخاوف من تداعيات سلبية بغياب التفاهم مع صندوق النقد الدولي

نداء الوطن: "الكورونا" ينتشر... ولبنان على قائمة "الدول المعزولة"

حكومة "التفليسة"... أربطوا الأحزمة حان وقت "الوجع"





الديار: عدم دفــــع الإستحقاق يُـدخل لــبنـان في الفوضـى؟

الخلافات السياسيّة السبب بعدم قدرة الدولة على المواجهة

الجمهورية: تقرير دولي: حزب الله يسعر الدولار



l'orient le jour: À Beyrouth, la fièvre du dernier vendredi soir avant la fermeture des boîtes de nuit

the daily star: Cabinet to focus on economic rescue plan