أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مصرفية إن متمولين عرباً أفراد من العراق وقطر والكويت أبدوا استعدادهم لضخ مئات ملايين الدولارات كودائع بفائدة رمزية لدى المصرف المركزي تعبيراً عن إيمانهم بالوقوف إلى جانب لبنان. وقالت المصارف إن هذه الظاهرة إذا توسعت وشملت المصارف اللبنانية وكبار المتمولين اللبنانيين في الداخل والمغتربات قد تفتح الطريق لنشوء صندوق سياديّ يشكل السند في المعالجات المالية.

كواليس

توقعت مصادر سياسية عراقية أن ينهي رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني زيارته للعراق بشبكة أمان سياسية تشمل الأطراف الأساسيّة والمواقع الرئاسيّة تتيح التفاهم على المسار الحكومي المتعثر وتفتح الطريق لتعاون المكونات المختلفة في صيغة حكم انتقالية تسبق انتخابات مبكرة نهاية العام لإعادة تكوين السلطة على أسس جديدة.

اللواء: اسرار

غمز

رفضت جمعية المصارف المساهمة بسداد جزء من استحقاق ٩ آذار، بحجة أن تدني السيولة الدولارية المتوفرة حالياً لدى البنوك لا تسمح بذلك!



لغز

توقعت مصادر مطلعة أن يؤدي التحقيق في ملف فساد مع مدير عام لمرفق حيوي إلى كشف علاقات أطراف سياسية بارزة بعمليات الاستفادة من عائدات المرفق المذكور!