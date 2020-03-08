هل إستقبلت مصاباً بالكورونا؟! مستشفى "أوتيل ديو" تكشف ..

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أصدرت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس بياناً أشارت فيه إلى أنها "استقبلت مريضاً تأكّدت إصابته بفيروس كورونا وتمّ نقله مباشرة من قسم الطوارئ إلى مستشفى رفيق الحريري، وذلك بحسب توصيات وزارة الصحّة العامة".

ولفتت إلى أنه "تمّ الاشتباه بحالتين أخريين، وجرى عزلهما فور دخولهما المستشفى في انتظار صدور نتائج الفحوصات البيولوجية". وأضافت: "في حال تأكّدت إصابة مرضى آخرين بفيروس كورونا، فسيتم نقلهم أيضاً إلى مستشفى رفيق الحريري".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، كان مستشفى أوتيل ديو قد اتّخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى المرضى الآخرين وإلى الفريق الطبّي والتمريضي وفقاً للتوصيات الدولية التي تفرضها منظمة الصحّة العالمية (OMS) وﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬا (CDC)".