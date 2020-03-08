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مستشفى الحريري: تسجيل 4 إصابات جديدة و19 حالة في الحجر الصحي

8
MARCH
2020
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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات الإيجابية في لبنان إلى 32 مصابا: وضع 29 منهم مستقر، و3 في وضع حرج.

وجاء في التقرير:

- إستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ 24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارىء، المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

- أجريت فحوصات مخبرية لـ 116 حالة، جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات ايجابية.

- غادر اليوم 15 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

- يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي.

- أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 28، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات إلى المستشفى.

- يبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد داخل الأراضي اللبنانية 32 إصابة.

- إن وضع المصابين بفيروس الكورونا المستجد مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

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