عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2020

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النهار: اي تبعات للقرار غير المسبوق بتعليق سداد الديون؟

الديار: هل تبدأ الثورة بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان السيولة ؟

الفرصة الأخيرة للبنان بعد «تعليق سداد اليوروبوند» رغم تفهم المجتمع الدولي

السوق السوداء للدولار تنتعش ومصرف لبنان سيعمل على تجميد الأوضاع

خطاب هام لرئيس الحكومة حسان دياب يخاطب فيه وجدان الشعب اللبناني

الشرق الأوسط: الحكومة اللبنانية تعلّق دفع السندات وتسعى إلى إعادة هيكلة الديون

دياب أعلن «برنامجاً إصلاحياً» وتجاهل مشورة صندوق النقد

الأنباء: «أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو تسديد فوائده»

دياب: تعليق سداد «اليوروبوند».. وإعادة هيكلة الديون مع الدائنين



الوطن السورية: أوتستراد حلب دمشق سالك مجدداً وإرهابيو تركيا إلى شرق الفرات فليبيا … وقف إطلاق النار حذر.. والجيش جاهز للرد على الخروقات في إدلب