living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علوش: رحيل الحكومة دون التوافق على بديل دخول في المجهول

8
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زينة طبّارة-

رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش، ان الأمور تنزلق الى الأسوأ ليس فقط لأن الحكومة لم تتمكن من إحداث صدمات إيجابية في الملف الاقتصادي، بل لأن كل المنافذ موصدة بإحكام أمام الدولة اللبنانية نتيجة انعدام الثقة الدولية بها، وذلك بسبب تدخل حزب الله مباشرة في إدارة العمل الحكومي والهيمنة على مقراتها، بدليل رفض الحزب تعامل لبنان مع صندوق النقد الدولي وإلزام الحكومة بهذا الخيار، مصادقا بالتالي على رأي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الوحيد القادر على مساعدة الحكومة وإخراجها من دوام البحث عن حلول، هو حزب الله من خلال انسحابه بالكامل من مشاكل المنطقة بما يعيد الثقة العربية والدولية بالحكومة ولبنان على حد سواء.

 

ولفت علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان رئيس الحكومة حسان دياب هو من اختار بكامل إرادته ان يحمل كرة النار بين يديه، خصوصا عندما وافق سواء طوعا او بالإكراه على ان يترأس حكومة غير مستقلة، ليكتشف اليوم ان حكومته عاجزة بكل المقاييس عن مواجهة الأزمة الاقتصادية، فراح يتهم الآخرين بوضع العصي في دواليب الحكومة، وذلك في محاولة لغسل يديه من المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، فيما الحقيقة الدامغة التي يعرفها جيدا الرئيس دياب، هي ان الحل عند حزب الله وليس عند اي مكون آخر من المكونات السياسية، ما يعني ان أمام الرئيس دياب بابا واحدا ليطرقه ألا وهو باب حزب الله للولوج منه الى ثقة العالمين العربي والغربي.

 

وردا على سؤال، أكد علوش ان الرئيس سعد الحريري قد يكون قادرا على تصحيح بعض المسارات وتحديدا الاقتصادية منها نظرا لما يتمتع به من ثقة عربية ودولية، شرط ان يؤلف الحكومة التي يريدها من اختصاصيين مستقلين بكل ما للعبارة من معنى، مؤكدا ان هذا الكلام لا يعني المطالبة برحيل حكومة دياب، لأن رحيلها دون التوافق على بديل يعني الدخول في المجهول وبالتالي من سيئ الى أسوأ.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout