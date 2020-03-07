النائب ادغار طرابلسي : قرار الحكومة أعطى أمل للبنانيين و على الشعب دعم الرئيس دياب

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صرح النائب ادغار طرابلسي في مقابلة ضمن برنامج " رح نبقى سوى " على الOTV أن قرار الحكومة أعطى أمل للبنانيين و على الشعب دعم الرئيس دياب . و أضاف : طلبنا لائحة بالمصارف التي اجرت تحويلات للأموال إلى الخارج و لا جواب حتى الأن و سوف نلجأ للقضاء و نطالبه بالإسراع في إعادة النظر في جميع الملفات. و تعليقاً على قرار جمعية المصارف بمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين ، قال : دول العالم تطالب بالإصلاحات من لبنان و علينا الأن تنفيذها.

و ختم تعليقاً على موضوع الكورونا و إقفال المدارس : طالبت بإعادة فتح المدارس للصفوف البكالوريا حفاظاً على العام الدراسي للطلاب و ننتظر الجواب