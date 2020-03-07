وزير الصحة: إختصاصيون سيكشفون على جهوزية مختبرات المستشفيات الجامعية

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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في بيان، وزعه مكتبه الإعلامي أنه “بناء على الاجتماعات التنسيقية، التي عقدت في وزارة الصحة، يومي الخميس والجمعة الفائتين، بين ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة، ونقابة أصحاب المختبرات الطبية، لتعزيز الجهود المبذولة، في احتواء تفشي وباء كورونا المستجد، ستقوم لجنة مشتركة من الاختصاصيين، بالكشف على المستشفيات الجامعية، والتأكد من جهوزيتها، لإجراء التحاليل المخبرية، للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد”.

وأشار حسن إلى أنه “من المقرر، أن يبدأ تنفيذ هذه الفحوصات، وفقا للبروتوكول الخاص، الذي تم التوصل إليه في الاجتماعات المذكورة، لضمان جودة النتائج، والحفاظ على صحة وسلامة كل من الفريق المواكب والمواطنين”.

واستطرد ان “يهدف هذا الإجراء، إلى استباق إمكان تخطي القدرة الاستيعابية لمختبر مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في حال تزايد عدد الإصابات بكورونا، في هذه المرحلة.

ويعدل هذا الموضوع لاحقا عند الحاجة”.