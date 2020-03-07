مجلس الوزراء اخذ علما بتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا

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عطفا على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والذي اخذ بموجبه علما بتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والذي بمقتضاه سيصار الى تعميم ما يصدر عن اللجنة من توصيات، اوضحت مصادر رسمية في رئاسة مجلس الوزراء انه بمقتضى هذا القرار، فإن ما يعَول عليه كتدابير وقرارات، هي تلك التي تصدر فقط عن رئاسة الحكومة او عن الوزير المعني. وكل ما يصدر بخلاف ذلك لا يعدو كونه عبارة عن توصيات واقتراحات.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا:

اطلع مجلس الوزراء على ما ادلى به السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة العامة حول مستجدات الوضع الصحي العام المتعلق بفيروس كورونا،

وبعد المداولة اخذ مجلس الوزراء علما بتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، على ان يصار الى تعميم ما يصدر عنها تباعا على الوزارات والإدارات المعنية لإجراء المقتضى ووضعها موضع التنفيذ الفوري.