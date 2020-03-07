الرئيس عون ترأس جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة استحقاق سندات اليوروبوند

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا لمجلس الوزراء عند الساعة الاولى من بعد الظهر في قصر بعبدا، حضره رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. وقد خصص الاجتماع الذي استمر لقرابة الرابعة والنصف لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق سندات اليوروبوند.

وقد استمع المجلس الى عرض قدّمه في هذا الاطار عدد من المستشارين المحليين والدوليين، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على اي قرار سيتخذ وتداعياتها.

ومن المقرر ان يتوجّه رئيس الحكومة بكلمة الى اللبنانيين عند السادسة والنصف من مساء اليوم من السراي الحكومي، لعرض القرار الذي تم التوصل اليه.

وسبق اجتماع مجلس الوزراء لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم في خلاله بحث ما سيتم عرضه في الجلسة.