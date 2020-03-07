إرشادات لمصلحة الأبحاث الزراعية

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أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في بيان اليوم، بطقس مستقر ودافئ أكثر من المعتاد لغاية الخميس المقبل، مع احتمال تواجد غبار في الأجواء.

وقالت: "أمطار متفرقة مساء الخميس والجمعة والسبت المقبلين، قد تتسبب بذوبان الثلوج دون 2000 متر، مع تشكل للسيول".

وطلبت من المزارعين "رش الأسمدة مع مراعاة الكمية، والأفضل بعد إجراء تحاليل للتربة، رش مبيدات الأعشاب المسموح بها، إنهاء زرع البطاطا وأعمال التشحيل والتقليم، وإجراء ما يلزم من الأعمال الزراعية بحسب الأحوال الجوية المبينة أعلاه".

وحذرت من "تواجد الغبار بالأجواء وتشكل السيول الجمعة المقبل والرياح القوية السبت المقبل".