بشير سركيس: لست مصاباً بكورونا وتربطني بلجين صداقة مودّة واحترام

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بعدما انتشر خبر إصابة عارضة الأزياء لجين عضاضة بفيروس الكورونا، بدأت الشائعات تطاول مقرّبين منها. أحد هؤلاء المقرّبين صديق لجين رجل الأعمال بشير سركيس..

وفي هذا الإطار يهم سركيس التأكيد أن لا صحة لهذه الشائعة، وأن ما يربطه بعضاضة صداقة قوية وهو يقف الى جانبها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. ويهيب سركيس بوسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر وعدم إطلاق الشائعات..

كما ويتمنى سركيس على المصطادين في الماء العكر الاتصال به قبل اتخاذ أي موقف يُضر بالناس والمقرّبين منهم، ويؤكد في حال استمرار الامور على هذا النحو اللجوء الى القضاء لمحاسبة المرتكبين