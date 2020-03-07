بمناسبة اليوم المرأة العالمي نشاط للّجنة المركزية لشؤون المرأة وتكريم لمراسلات الـOTV

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استكملت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر سلسلة نشاطاتها الخاصة بيوم المرأة العالمي. والموعد كان هذه المرة مع ظاهرة التنمر وتكريم مراسلات ومراسلي ال OTV. البداية كانت مع كلمة منسقة اللجنة المحامية جومانا سليلاتي التي اعتبرت أنه كان من الواجب علينا كلجنة مرأة أن نقف إلى جانب كل شخص تعرض للتنمر. فالتنمر على التيار والOTV جاء على خلفية أننا نملك شيئاً ثميناً هم يفتقدون اليه، ونحن سنكمل بعملنا وبرسالتنا التي هي محبة الناس والتي بها وحدها تُبنى الاوطان. بعدها حاضرت الدكتورة هبة يعقوب الطبيبة النفسية المتخصصة بالادمان عن كيفية معالجة ظاهرة التنمر التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، كما جرى تبادل افكار بين الحضور والمحاضِرة. بعدها تم عرض مقاطع فيديو عمّا تعرض له المراسلون جورج عبود، وجويس نوفل، ولارا الهاشم، وجويل بو يونس، وريما حمدان الذين أكدوا أنهم سيكملون المسيرة على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي الختام قدمت المحامية جومانا سليلاتي الدروع التكريمية لهم إضافة إلى قطع قالب الحلوى الذي يحمل شعار اليوم العالمي للمرأة.

وكانت مسؤولة الإعلام في اللجنة ادما فرح قد قدمت المحاضرة والمكرَّمين مشيرةً إلى أنّ الOTV ستبقى صوت الحرية والحقيقة وخطها الاحمر فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

حضر الحفل جمع غفير تقدّمه نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي والسيدة صونيا غاريوس ومدير الاخبار والبرامج السياسية في الotv جاد ابو جودة