living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بمناسبة اليوم المرأة العالمي نشاط للّجنة المركزية لشؤون المرأة وتكريم لمراسلات الـOTV

7
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استكملت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر سلسلة نشاطاتها الخاصة بيوم المرأة العالمي. والموعد كان هذه المرة مع ظاهرة التنمر وتكريم مراسلات ومراسلي ال OTV. البداية كانت مع كلمة منسقة اللجنة المحامية جومانا سليلاتي التي اعتبرت أنه كان من الواجب علينا كلجنة مرأة أن نقف إلى جانب كل شخص تعرض للتنمر. فالتنمر على التيار والOTV جاء على خلفية أننا نملك شيئاً ثميناً هم يفتقدون اليه، ونحن سنكمل بعملنا وبرسالتنا التي هي محبة الناس والتي بها وحدها تُبنى الاوطان. بعدها حاضرت الدكتورة هبة يعقوب الطبيبة النفسية المتخصصة بالادمان عن كيفية معالجة ظاهرة التنمر التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، كما جرى تبادل افكار بين الحضور والمحاضِرة. بعدها تم عرض مقاطع فيديو عمّا تعرض له المراسلون جورج عبود، وجويس نوفل، ولارا الهاشم، وجويل بو يونس، وريما حمدان الذين أكدوا أنهم سيكملون المسيرة على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي الختام قدمت المحامية جومانا سليلاتي الدروع التكريمية لهم إضافة إلى قطع قالب الحلوى الذي يحمل شعار اليوم العالمي للمرأة.
 
وكانت مسؤولة الإعلام في اللجنة ادما فرح قد قدمت المحاضرة والمكرَّمين مشيرةً إلى أنّ الOTV ستبقى صوت الحرية والحقيقة وخطها الاحمر فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
 
حضر الحفل جمع غفير تقدّمه نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي والسيدة صونيا غاريوس ومدير الاخبار والبرامج السياسية في الotv جاد ابو جودة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout