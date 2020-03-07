قرار بتمديد تعليق الجلسات في قصور العدل الى 13 آذار

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي: "بنتيجة التشاور مع نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، والذي كان سبقه تشاور بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، ونظرا للظروف التي يمر بها لبنان، المتعلقة بفيروس الكورونا، يمدد التدبير الموقت القاضي بقرار تعليق الجلسات لأسبوع إضافي أي لغاية 13 آذار الحالي ضمنا، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية السبيل، وعلى أن تستمر كذلك المراجع المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة".