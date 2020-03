A + A -

Au coin de la rue de Damas, juché sur un tank défraîchi, un soldat en treillis bâille aux corneilles. Le campus de l'université Saint-Joseph (USJ) fait face au bunker de l'ambassade de France. Sur l'étagère du bureau du recteur trônent les trois singes de la sagesse venus du Japon : « ne pas voir, ne pas entendre et ne pas dire le mal ». Comme Ghandi en son temps, le recteur Daccache est attaché à ces petites statuettes - un paradoxe pour un jésuite. C'est lui qui, le 17 juin 2016, a prononcé l'éloge de Carlos Ghosn, l'ancien patron déchu de Renault-Nissan, pour la remise de son doctorat honoris causa à l'USJ : « Pour nous, vous êtes l'enfant du terroir, portant en lui ses origines libanaises de lutte et de savoir-faire pratique, tel le paysan qui sème le grain sait comment accompagner la jeune pousse et sait moissonner ce qu'il a semé. »

Le recteur brossait le portrait de celui qui était encore, il y a moins de quatre ans, le membre le plus éminent de la diaspora libanaise, « ancien major de la promotion, mais combien rebelle, du collège Notre-Dame de Jamhour [le collège jésuite de Beyrouth, NDLR] ». Prémonitoire ? Il évoquait un homme d'une « transparence totale qui agit dans le visible, sauf pour certaines actions, où il cherche à être invisible de telle manière que (sa) main droite ne savait jamais ce qu'a donné (sa) main gauche ». Aujourd'hui, le recteur n'en démord pas : « Si Carlos Ghosn dit avoir été victime d'un complot japonais, je le crois. »

D'autres membres de la diaspora libanaise sont beaucoup plus perplexes. « Il faut avouer que la France a fait le strict minimum. On ne l'a pas beaucoup aidé, mais lui ne s'est pas beaucoup aidé non plus. Quel besoin avait-il de se lancer dans ces dérives ? » soupire Salim Eddé, une des figures les plus respectées des Libanais français. Trois mois après la rocambolesque évasion de l'ex-patron star, la communauté reste profondément divisée sur son ancien emblème, l'un des rares à avoir eu droit à un timbre postal libanais à son effigie, en 2017.

« Il est dix fois plus propre que la moyenne de la classe politique libanaise et c'est une formidable machine intellectuelle : une ressource pour le pays », insiste un financier. « La fuite de Ghosn est très métaphorique. Il est l'incarnation du Libanais un peu roublard qui a bien réussi. Dans la culture libanaise, on ne déteste pas celui qui choisit la cavale », admet le politologue Joseph Bahout, qui enseigne à Sciences Po Paris et à Beyrouth. Mais la fuite organisée de Carlos Ghosn du Japon est mal tombée, en plein mouvement de contestation des élites dirigeantes, accusées d'avoir plongé le pays dans une crise financière sans fond. « Aux yeux des protestataires, le fait qu'il ait pu se réfugier au Liban montre que les puissants protègent les puissants », résume Joseph Bahout.

Salim Eddé, figure de proue de la diaspora franco-libanaise - souvent baptisée Beyrouth-sur-Seine -, ne cache pas ses doutes. « Carlos Ghosn ne manque pas de courage et de caractère. Mais on est dans une phase où tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à des magouilles est désormais mal vu au Liban. » Fils d'un grand politicien qui fut le ministre de la Culture de Rafic Hariri dans les années 1990, ce jovial philanthrope de 60 ans, collectionneur de diamants et de pierres précieuses, reçoit au siège du MIM (Musée des minéraux de Beyrouth), son « bébé », un des plus beaux musées de minéralogie du monde, installé sur le campus de l'USJ, au coeur du « district culturel », à quelques mètres du musée national de Beyrouth.

« Nous sommes confrontés à une fuite des cerveaux dramatique depuis quarante-cinq ans. De ma génération, presque plus personne n'est resté au Liban », soupire le polytechnicien, diplômé du MIT et de l'université de Chicago. « Et pourtant, nous avons hérité du meilleur système éducatif de la région grâce aux jésuites et aux Américains de l'AUB [American University of Beyrouth] depuis 1875. »

PAYS AU BORD DE LA FAILLITE

Cofondateur de Murex, l'un des derniers éditeurs indépendants de logiciels pour salles de marché, Salim Eddé est l'un des rares membres de la diaspora à avoir investi directement au Liban, où il emploie 650 salariés à Beyrouth (sur un total de 2 300). « Les services financiers ont fait la fortune du pays pendant soixante-dix ans. Aujourd'hui, le pays est à terre. On ne peut plus faire du commerce avec qui que ce soit. Il est absolument essentiel que le Liban retrouve une économie productive », martèle-t-il.

Depuis la fin de la guerre civile (1975-90), le pays dépend dangereusement des entrées de capitaux étrangers, attirés par les taux de rémunération alléchants des banques (de 17% à 18%), artificiellement maintenus à ce niveau par une banque centrale lancée dans une fuite en avant. Du coup, le Liban, qui a entretenu une relation particulière pluriséculaire avec la France, a pratiquement renoncé à toute économie productive au profit d'une économie de rente. Aujourd'hui, il se trouve au bord de la banqueroute, avec un endettement proche de 85 milliards de dollars, soit 155% du PIB - au troisième rang des pays les plus endettés au monde, derrière le Japon et la Grèce.

En face, il s'est mis en faillite et n'a pas payé ses salariés. Hariri est devenu beaucoup moins fort au Liban. » Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il obstiné à le soutenir ? « Pour Paris, c'est l'alternative au chaos et au Hezbollah. La France ne veut surtout pas se retrouver avec 1,5 million de réfugiés syriens qui fuient le Liban pour l'Europe. » Voilà pourquoi une partie de la diaspora dit à Emmanuel Macron : « Arrêtez de soutenir quelqu'un qui est corrompu, mal entouré et incompétent : il y a des alternatives... »

Au sein de la nouvelle génération franco-libanaise, l'armateur marseillais Rodolphe Saadé, fils de Jacques Saadé, l'emblématique fondateur du numéro 3 mondial du transport maritime de conteneurs CMA-CGM, dont le siège est ancré dans la cité phocéenne, joue un rôle moteur. Et fait partie de ceux qui essaient, contre vents et marées, de développer de « véritables » activités au Liban. Pour preuve : déjà présent à Tripoli, la deuxième ville du pays, le patron de CMA-CGM a présenté, mi-février, une offre commune avec son rival MSC pour la concession du port de conteneurs de Beyrouth.

« Nous souhaitons contribuer au développement économique du Liban et en faire la porte d'entrée de toute la région », a lancé Rodolphe Saadé, au lendemain du vote de confiance accordé, le 11 février, au gouvernement de Hassan Diab, soutenu par le Hezbollah pro-iranien, trois mois après la démission forcée de Saad Hariri (le fils de Rafic), pour cause d'explosion sociale.

S'ATTAQUER À LA CORRUPTION

Pour la diaspora, la crise actuelle est à la fois une menace et un aiguillon. Elle révèle surtout l'urgente nécessité d'un sursaut anti-corruption, la plaie du pays. Dès l'annonce du soulèvement populaire du 17 octobre, un petit cercle de Franco-Libanais a commencé à se mobiliser, à Paris, sous la houlette de Maroun Eddé (cofondateur de Murex avec son frère Salim) et de Marwan Lahoud, ex-numéro 2 et directeur de la stratégie d'Airbus.

Même si ce dernier, aujourd'hui président de l'Association des anciens élèves de Polytechnique, a fui le Liban au plus fort de la guerre, en 1982, à l'âge de 16 ans, ses racines refont surface en période de crise : « Même ma mère de 75 ans est descendue dans la rue à Beyrouth ! On s'est tous échangé un petit SMS, début novembre, sur le mode : 'Le pays est en train de sombrer : tu fais quoi ?', 'Comment peut-on aider ?' » raconte-t-il, installé dans un bistrot parisien.

Très vite, le « collectif » s'est réuni, à intervalles réguliers, dans un appartement du VIIe arrondissement, en vue de jeter des pistes. Outre le financier Hady Farah (Hiram Finance), cofondateur de Life, l'association des Libanais de la finance, et Elie Geagea (HSBC), le petit cercle compte le politologue Joseph Maïla, ex-directeur de la prospective au Quai d'Orsay, la gérante de hedge funds Maia Ferrand, l'architecte franco-libanaise Hala Wardé (bras droit de Jean Nouvel sur le Louvre d'Abou Dhabi), André Aoun (ancien directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge) ou encore l'écrivaine Carole Dagher, auteure de plusieurs romans historiques sur le Liban.

La plupart sont passés par le collège jésuite Notre-Dame de Jamhour (où a été scolarisé Carlos Ghosn jusqu'à ses 16 ans), véritable creuset des élites francophones avec l'université Saint-Joseph. Tous réclament une « série de réformes pour assainir la gouvernance du pays ».

« Il faut s'attaquer à la racine du mal : c'est la corruption. Il y a eu une confusion totale entre patrimoine collectif et patrimoine individuel, tempête Marwan Lahoud. Il faut se débarrasser de ce régime féodal du confessionnalisme [le système qui distribue le pouvoir entre les 18 communautés religieuses, hérité du mandat français, NDLR]. On est arrivé aux limites du système. »

Depuis quatre mois, les banques libanaises ont mis en place un contrôle des changes officieux, avec la bénédiction de la Banque centrale. Objectif prioritaire : enrayer l'exode des capitaux face au risque d'effondrement de la monnaie nationale (la livre libanaise indexée sur le dollar depuis 1997) et de faillite du secteur bancaire.

« Aujourd'hui, le pays est soutenu à bout de bras économiquement par la diaspora. On exporte des services et des cerveaux et on importe leur capital, résume le politologue Joseph Bahout. Les grands industriels qui vivent à l'étranger, du type Carlos Ghosn ou Rodolphe Saadé, le négociant de diamants en Afrique, mais aussi le médecin de Sao Paulo... tous envoient régulièrement de l'argent au Liban.

C'est grâce à ça qu'on équilibre la balance des paiements. Si vous arrêtez ça, le pays s'effondre. » Selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, ce sont plus de 7 milliards de dollars par an (7,2 milliards en 2018) de « remittances » (envois de fonds en provenance de la diaspora), soit 12,7% du PIB, qui convergent ainsi vers le Liban.

UNE DIASPORA PRÊTE À SERVIR ?

Beaucoup plus discret, l'homme d'affaires Iskandar Safa, propriétaire de l'hebdomadaire Valeurs actuelles, incarne une aile plus « obscure » de la diaspora. Coïncidence : ce chrétien maronite, considéré comme l'un des Libanais les plus riches après le clan Hariri, partage avec Carlos Ghosn les services de l'influente agence Image 7 d'Anne Méaux pour sa communication.

À travers Privinvest, sa holding fondée avec son frère Akram, il est présent dans l'armement - avec les chantiers navals de Cherbourg -, les carrières de marbre de Saint-Pons-de-Thomières dans l'Hérault (à travers le groupe Fimas). Très présent dans les Emirats arabes unis et candidat malheureux à la reprise de Nice Matin, Iskandar Safa a confié à Yves de Gaulle, le petit-fils du général, Etienne Mougeotte et Charles Villeneuve, le soin de veiller sur ses intérêts dans les médias. Mais pour le reste de la diaspora, il fait plutôt figure de franc-tireur.

Paradoxalement, la plupart des membres de l'élite, parfois ultra-aisée, de la diaspora se découvrent aujourd'hui les mêmes objectifs que la rue beyrouthine. « Ce n'est pas comme les gilets jaunes en France. La grande nouveauté, c'est que l'establishment est aussi dans la rue au côté des classes populaires, explique l'écrivaine libanaise Carole Dagher, membre du collectif des intellectuels révoltés. C'est la première fois qu'on cherche à démontrer les mécanismes d'institutionnalisation de la corruption », ajoute celle qui a commencé comme reporter de guerre au Liban.

Pour preuve, même le milliardaire sunnite Fouad Makhzoumi - proche de François Fillon et de David Cameron -, s'est récemment lancé dans une croisade anti-corruption en créant son propre parti Dialogue national, « ni avec le Hezbollah, ni avec Hariri ». « La corruption est estimée à environ 5 milliards de dollars par an. Quand la politique intervient dans l'économie, cela pourrit tout », a confié au quotidien francophone libanais L'Orient-Le Jour celui qui a bâti sa fortune dans la fabrication de pipelines en fibre de verre dans le Golfe.

40 MILLIARDS DÉTOURNÉS EN 30 ANS

Au-delà de la volonté de sortir le berceau de leur famille de l'ornière, les Libanais expatriés cherchent aussi à protéger leur patrimoine. « Ceux qui ont travaillé cinquante ans pour se construire un petit trésor au Liban risquent de tout perdre » , souligne Joseph Bahout, qui a enseigné à l'USJ, et à la Carnegie Foundation à Washington. « Le drame de la diaspora, c'est de voir s'évaporer l'épargne d'une vie.

Il n'y a pas que des milliardaires concernés, mais surtout des centaines de milliers de Libanais de la classe moyenne qui vivent à l'étranger », explique Joseph Maïla, ancien recteur de l'université catholique à Paris, qui siège au conseil stratégique de l'USJ aux côtés de Carlos Ghosn, Jean-Pierre Raffarin, ou de l'écrivain et académicien Amin Maalouf. Pour le politologue, « la diaspora est terriblement meurtrie par l'incurie du gouvernement libanais mais elle est prête à refinancer après assainissement : nous ne sommes pas l'Argentine ou Chypre ».

Certains membres du collectif franco-libanais vont beaucoup plus loin. Ils réclament une forme de restitution de l'« argent volé » par les politiques. Pour le financier Hady Farah (Hiram Finance), « le Liban a été pillé depuis des décennies en toute impunité ». Il estime indispensable de récupérer, par les voies légales, une partie de l'argent détourné par les hommes politiques véreux : « On ne peut pas être crédible aujourd'hui si on ne rapporte pas une partie de l'argent volé. Il y a eu des vols directs (rétrocessions, commissions, faux contrats...) et indirects. »

Au total, Hady Farah estime à 40 milliards de dollars le total des fonds détournés par les hommes politiques libanais, tous partis confondus, depuis trente ans, « dont 5 milliards sont récupérables. On peut désigner des juges intègres et aller chercher l'argent en Suisse, à Singapour ou à Dubaï... Il faut montrer qu'on est capable de nettoyer les écuries avant de demander au FMI ou à la Banque mondiale de nous aider à restructurer notre dette ». Pour ce polytechnicien attaché à ses racines, « toutes les banques libanaises sont techniquement en faillite si elles valorisent la dette libanaise à sa valeur.

C'est pour cela qu'elles s'accrochent à leurs dépôts. Les hôpitaux ne sont pas payés depuis deux ans. Tous les services de base d'un pays qui se veut moderne ne sont pas assurés ». Sans compter l'urgence humanitaire, avec 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, dont 500 000 enfants, et seulement 200 000 scolarisés.

Jusqu'où la diaspora peut-elle s'impliquer ? La plupart de ses membres se disent prêts à participer à l'effort de reconstruction, sous réserve d'un « assainissement radical ». La bataille du sauvetage du secteur bancaire ne fait que commencer. Le 9 mars, on saura si le gouvernement Diab opte pour un premier défaut de paiement ou... un rééchelonnement de sa dette. Mais quelle que soit la voie empruntée, l'heure est aux sacrifices.