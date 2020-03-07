عناوين الصحف ليوم السبت 7 آذار 2020

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الأخبار

الكورونا لم يعد مستورَداً!

عدّاد كورونا يرتفع إلى 22: الفيروس لم يعد مستورداً

قرار تاريخي بالتخلّف عن دفع الديون اليوم: فرصة كسر نموذج الإفقار

‫سلامة يتلاعب بأسعار المحروقات والدولار

البناء

دمشق تترقّب السلوك التركيّ بعد اتفاق موسكو…وتستعدّ لمواصلة العمليّات عند الضرورة

إجماع رئاسيّ على عدم السداد يعلنه دياب اليوم…والكرة في ملعب المصارف

ترقّب داخليّ وخارجيّ لخطة النهوض…ونصيحة فرنسيّة بحل جذريّ للكهرباء

الجمهورية

القرار المفصلي: ما بعده أصعب

انتهى الدلع

كورونا ينتشر..وقرار السندات: تعثر غير منظم يحرك التساؤلات عما بعده

اللواء

قرار «اليوروبوندز»: دفعة أولى أو انزلاق إلى النموذج الفنزويلي؟

بعبدا تنأى عن القرار والخلافات تجمّد تشكيلات القضاة.. والكورونا تخرج عن السيطرة!