أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2020

A + A -

البناء

خفايا

قالت مصادر طبية إن الكلام الذي صدر عن وزير الصحة حول الانتقال من الاحتواء إلى الانتشار مع فيروس كورونا كان علمياً محضاً ويقصد به ظهور حالات إصابة مجهولة المصدر تسرّبت من دول غير مصنّفة موبوءة، ما يعني عدم السيطرة على المصدر ومتابعته. وأضافت المصادر أن ذلك لا يعني انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة بل تغيير أولويات استراتيجية المكافحة التي لا تزال تسيطر على الوضع.

كواليس

قالت مصادر تركية معارضة إن نظام حكم الرئيس رجب أردوغان تكتم على إصابات بفيروس كورونا لتركيز الاهتمام على الحملة العسكرية التي كان ينوي القيام بها في سورية وبعد فشل الحملة والهزيمة العسكرية التي لقيها وما نتج عنها من هزيمة سياسية في اتفاق موسكو يتوقع أن يفعل النظام العكس فيبالغ في تضخيم خطر الفيروس ليشغل الرأي العام عن الوضع السياسي.

الجمهورية

لوحظ أن وزيرة قدمت مشروع قانون تبين أن فيه مغالطات وثغرات قانونية ما إدى إلى حصول إنتقادات من زملائها.

لاحظت أوساط سياسية أن هناك تعتيماً عما يحصل في قضية حساسة والمعنيون كمن يطمر رأسه في الرمال.

ببدي وزير يتولى حقيبة حساسة ندمه لقبول توزيره بسبب الضغط الكبير الذي يعانيه ما يحرمه النوم ليلاً.

اللواء

همس

خضع تعيين سفيرة دولة كبرى في بيروت لمعايير ذات صلة بدور بلادها المقبل في لبنان، من زاوية الانتماء واللغة.

غمز

تبيَّن لمتابعين ان بعض القضاة المخضرمين بقوا في مراكزهم، الأمر الذي قد يحدث تأخيراً جديداً، نظراً لأن ذلك يتنافى مع مبدأ التشكيلات الذي يقضي بالتبديل والتشكيل.

لغز

بدأت المؤسسات الضامنة بعد الضمان، تئن من وطأة الضغوطات المالية والأعباء، ولجأت إلى تدابير غير مسبوقة، كعدم التغطية المسبقة للعلاجات الدائمة