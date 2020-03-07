living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2020

7
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

قالت مصادر طبية إن الكلام الذي صدر عن وزير الصحة حول الانتقال من الاحتواء إلى الانتشار مع فيروس كورونا كان علمياً محضاً ويقصد به ظهور حالات إصابة مجهولة المصدر تسرّبت من دول غير مصنّفة موبوءة، ما يعني عدم السيطرة على المصدر ومتابعته. وأضافت المصادر أن ذلك لا يعني انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة بل تغيير أولويات استراتيجية المكافحة التي لا تزال تسيطر على الوضع.

كواليس

قالت مصادر تركية معارضة إن نظام حكم الرئيس رجب أردوغان تكتم على إصابات بفيروس كورونا لتركيز الاهتمام على الحملة العسكرية التي كان ينوي القيام بها في سورية وبعد فشل الحملة والهزيمة العسكرية التي لقيها وما نتج عنها من هزيمة سياسية في اتفاق موسكو يتوقع أن يفعل النظام العكس فيبالغ في تضخيم خطر الفيروس ليشغل الرأي العام عن الوضع السياسي.

الجمهورية

لوحظ أن وزيرة قدمت مشروع قانون تبين أن فيه مغالطات وثغرات قانونية ما إدى إلى حصول إنتقادات من زملائها.

لاحظت أوساط سياسية أن هناك تعتيماً عما يحصل في قضية حساسة والمعنيون كمن يطمر رأسه في الرمال.

ببدي وزير يتولى حقيبة حساسة ندمه لقبول توزيره بسبب الضغط الكبير الذي يعانيه ما يحرمه النوم ليلاً.

اللواء

همس

خضع تعيين سفيرة دولة كبرى في بيروت لمعايير ذات صلة بدور بلادها المقبل في لبنان، من زاوية الانتماء واللغة.

غمز

تبيَّن لمتابعين ان بعض القضاة المخضرمين بقوا في مراكزهم، الأمر الذي قد يحدث تأخيراً جديداً، نظراً لأن ذلك يتنافى مع مبدأ التشكيلات الذي يقضي بالتبديل والتشكيل.

لغز

بدأت المؤسسات الضامنة بعد الضمان، تئن من وطأة الضغوطات المالية والأعباء، ولجأت إلى تدابير غير مسبوقة، كعدم التغطية المسبقة للعلاجات الدائمة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout