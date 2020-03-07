living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفيرة الأميركية الجديدة: من القدس إلى بيروت

7
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الأخبار":

تكاد سمعة السفيرة الأميركية المعيّنة حديثاً في بيروت، دوروثي شيا، تسبقها، لناحية تطرّفها ضد المقاومة في لبنان وتماهيها مع سياسات رئيسها دونالد ترامب. وبخلاف السفيرة السابقة إليزابيث ريتشارد، التي «يتهمها» عارفوها من «لبنانيي السفارة» بعدم إظهار الشراسة، فإن تعيين شيا بالنسبة إلى هؤلاء، دليل إضافي على السياسة العدائية المتصاعدة لواشنطن في المرحلة المقبلة تجاه حزب الله، وخصوصاً أنها «لا توفّر مناسبة للتعبير عن ضرورة إنهاء حزب الله».

ويزيد الرأي حيال شيا، لكونها آتية من الكلية الحربية الوطنية الأميركية، وتحمل شهادة الماجستير في استراتيجية الأمن القومي، بحسب بيان السيرة الذاتية الذي وزّعته السفارة الأميركية في بيروت أمس، بمناسبة تسليم شيا أوراق اعتمادها لوزير الخارجية ناصيف حتي.
ولكي تزيد الطين بلّة، تظهر السيرة الذاتية تولّي دوروثي شيا مهمات دبلوماسية في فلسطين المحتلة، إذ تولّت بين عامي 2014 و2017 منصب نائب للمسؤول الرئيسي في القنصلية الأميركية العامة في القدس، و«مركز المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في تل أبيب، حيث عملت على موضوع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية»، بحسب السيرة التي لم تحدّد تاريخ هذه المسؤولية، فضلاً عن خدمتها في تونس ومصر والدوائر المعنية بالشرق الأوسط في الخارجية والكونغرس الأميركي.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout