ايوب: استمرار تعليق الدروس والامتحانات في الجامعة اللبنانية حتى 16 الحالي

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اعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب في بيان، "استمرار تعليق الدروس والامتحانات في كافة كليات ومعاهد وفروع وشعب الجامعة اللبنانية لغاية صباح يوم الإثنين 16 آذار 2020، على أن يتم تأمين الأعمال الإدارية بحدها الأدنى من خلال تواجد العمداء والمدراء وأمناء السر وموظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين في الكلية أو الفرع الواحد يحددها العميد أو المدير.

ويستمر العمل في الإدارة المركزية على أن يحضر أمين السر العام ورئيس المصلحة الإدارية المشتركة ورؤساء الدوائر وموظف واحد في كل دائرة، ضمن مداورة بين الموظفين يحددها رئيس الدائرة المختصة".