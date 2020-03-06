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تدابير وإجراءات أكثر تشدداً في لبنان للتخفيف من انتشار فيروس "كورونا"

6
MARCH
2020
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إجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا المستجد" في السراي الحكومي برئاسة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر، في حضور المديرين العامين لوزارتي الصحة العامة الدكتور وليد عمار والتربية والتعليم العالي فادي يرق، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا الخوري، الى ممثلي الجمعيات المختصة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وفريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث.

 
 
اثر الاجتماع، قال اللواء اسمر: "ناقشنا اليوم آخر التطورات التي يشهدها لبنان على صعيد انتشار فيروس "كورونا"، وجرى عرض المخاطر التي يتعرض لها المجتمع اللبناني، في ضوء ازدياد اعداد المصابين بالفيروس. وتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات ليتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، والتي تتسم كونها تدابير واجراءات اكثر تشددا للتخفيف من انتشار الفيروس وضمان تحصين السلامة العامة للمواطنين في ضوء المستجدات التي عرضتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".
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