بسبب الأمطار الغزيرة .. مناشدات لمساعدة المواطنين

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دعا محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا رؤساء بلديات مدن الفيحاء: طرابلس والميناء والبداوي والقلمون ورؤساء البلديات الممتدة من بلدة أنفه مرورا بشكا، وصولًا إلى البترون إلى إرسال الورش الفنية التابعة لها والعمل سريعًا على فتح كل الطرق التي أصبحت كالبرك والبحيرات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الساحل الشمالي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال ولجنة إدارة الكوارث والأزمات وكل الوزارت المعنية، كما طلب إليهم مساعدة المواطنين الذين احتجزوا داخل سياراتهم جراء كميات الأمطار التي ملأت الطرقات.



بدوره، ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، وزارة الأشغال والبلديات والدفاع المدني مساعدة المواطنين العالقين وفتح الطريق من الخط البحري والأوتوستراد من منطقة المدفون حتى القلمون.