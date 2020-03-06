وزير الصحة يكشف: "كورونا" إنتشر، و 4 حالات مجهولة المصدر!

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أعلن وزير الصحة حمد حسن "أننا خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس"، وقال: "لدينا حاليا انتشار الفيروس ولدينا 4 حالات مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها".



وأكد حسن خلال جولته في مستشفى البوار أنه "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان".



واشار إلى أن "الدلع إنتهى ونرفع درجة تدخّلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى"، وتابع: "أمّا للسياسيين فأقول "إنّ الوقت ليس للجدل البيزنطي العقيم بل إنه وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50 في المئة من المناعة هي معنوية".



وشدد حسن على "أننا لن نتخلّى عن مسؤولياتنا وسنتابع كل الحالات ونجدّد الدعوة إلى تفادي التجمّعات والتخفيف من حدة التواصل كما يجب على كلّ شخص أن يكون مسؤولاً عن نفسه وعن بيئته".