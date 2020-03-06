living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من هي السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان؟

6
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وزع المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة الاميركية السيرة الذاتية للسفيرة دوروثي شيا، جاء فيها:

 

"دوروثي شيا، موظفة في الكادر العالي في السلك الدبلوماسي مع خبرة 28 عاما. تمت تسميتها من قبل الرئيس دونالد ترامب كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في 14 شباط 2020. عملت سابقا كنائبة لرئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة. كما عملت ايضا ما بين عامي 2014 و 2017 كنائب للمسؤول الرئيسي في القنصلية الأميركية العامة في القدس. وقبل ذلك عملت ما بين عامي 2011 و 2014 كمديرة لدائرة آسيا والشرق الأدنى في مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة. درست السيدة شيا في الكلية الحربية الوطنية National War College، حيث حصلت على درجة ماجستير في استراتيجية الأمن القومي.

 

بين عامي 2009 و2010 شغلت منصب كبيرة الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث غطت قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما بين عامي 2006 و 2009 شغلت منصب مستشارة الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في تونس.

 

كما أن مناصبها السابقة في الخارج، شملت مركز المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في تل أبيب، حيث عملت على موضوع "عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، وقد كان أول منصب لها في الخارج في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، أثناء انتقال ذلك البلد من نظام الفصل العنصري إلى الديموقراطية.

 

عملت السيدة شيا أيضا في العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: المسؤولة عن مكتب نيجيريا وموظف مراقب ومساعد لموظفي "تخطيط السياسات"، ومساعد خاص في مكتب "قضايا جرائم الحرب". وبين عامي 2000 و 2001 عملت مع مجلس الأمن القومي كمديرة لحقوق الإنسان. وفي العام 1998 كانت لديها فرصة الحصول على منصب في مركز ابحاث مجلس العلاقات الخارجية "Council on Foreign Relations"، حيث حاضرت خلالها في جامعة ويتواترسراند "Witwatersrand" في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا، وألفت كتابا عن موضوع "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب إفريقيا.

 

حصلت السيدة شيا على العديد من جوائز الشرف والأوسمة الرفيعة في مجرى حياتها المهنية. كما أنها، بالإضافة إلى شهادتها من الكلية الحربية الوطنية، حصلت على شهادات من جامعة فرجينيا وجامعة جورج تاون وهي تتكلم اللغتين الفرنسية والعربية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout