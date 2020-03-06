من هي السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان؟

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وزع المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة الاميركية السيرة الذاتية للسفيرة دوروثي شيا، جاء فيها:

"دوروثي شيا، موظفة في الكادر العالي في السلك الدبلوماسي مع خبرة 28 عاما. تمت تسميتها من قبل الرئيس دونالد ترامب كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في 14 شباط 2020. عملت سابقا كنائبة لرئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة. كما عملت ايضا ما بين عامي 2014 و 2017 كنائب للمسؤول الرئيسي في القنصلية الأميركية العامة في القدس. وقبل ذلك عملت ما بين عامي 2011 و 2014 كمديرة لدائرة آسيا والشرق الأدنى في مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة. درست السيدة شيا في الكلية الحربية الوطنية National War College، حيث حصلت على درجة ماجستير في استراتيجية الأمن القومي.

بين عامي 2009 و2010 شغلت منصب كبيرة الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث غطت قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما بين عامي 2006 و 2009 شغلت منصب مستشارة الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في تونس.

كما أن مناصبها السابقة في الخارج، شملت مركز المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في تل أبيب، حيث عملت على موضوع "عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، وقد كان أول منصب لها في الخارج في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، أثناء انتقال ذلك البلد من نظام الفصل العنصري إلى الديموقراطية.

عملت السيدة شيا أيضا في العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: المسؤولة عن مكتب نيجيريا وموظف مراقب ومساعد لموظفي "تخطيط السياسات"، ومساعد خاص في مكتب "قضايا جرائم الحرب". وبين عامي 2000 و 2001 عملت مع مجلس الأمن القومي كمديرة لحقوق الإنسان. وفي العام 1998 كانت لديها فرصة الحصول على منصب في مركز ابحاث مجلس العلاقات الخارجية "Council on Foreign Relations"، حيث حاضرت خلالها في جامعة ويتواترسراند "Witwatersrand" في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا، وألفت كتابا عن موضوع "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب إفريقيا.

حصلت السيدة شيا على العديد من جوائز الشرف والأوسمة الرفيعة في مجرى حياتها المهنية. كما أنها، بالإضافة إلى شهادتها من الكلية الحربية الوطنية، حصلت على شهادات من جامعة فرجينيا وجامعة جورج تاون وهي تتكلم اللغتين الفرنسية والعربية".