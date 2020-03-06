جريح مجهول الهوية تعرض لحادث سير، هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة جريح مجهول الهوية تعرض لحادث سير (تدهور) في محلة تلة الزعازع / الخيارة على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تبين انها مسروقة، وهو موجود في غرفة العناية المشددة بحالة غيبوبة داخل احدى المستشفيات للمعالجة.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومة عنه، الاتصال بمخفر جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 661391/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.