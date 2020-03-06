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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس عون في الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي

6
MARCH
2020
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مكتب الإعلام: الرئيس عون يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد
 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
نشرت صحيفتا "النهار" و "نداء الوطن" في عدديهما الصادرين صباح اليوم، معلومات خاطئة عن دور لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خص الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف. كما تناولت وسائل اعلام اخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.
 
يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يوضح ان رئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولاسيما بموجب القسم ( المادة 50 )، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً.
 
إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يهيب مجدداً بوسائل الاعلام على انواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة او مختلقة الى اللجوء الى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة.
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