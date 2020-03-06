امطار طوفانية وصواعق نحو لبنان.. وموجة حارة آتية في هذا الموعد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الطقس في لبنان يتحوّل ظهر اليوم الجمعة الى ممطر بغزارة مع تشكل للصواعق بسبب تصادم الرياح الغربية الباردة بالجنوبية الشرقية الدافئة تترافق مع تساقط البرد في المناطق الساحلية والجبلية وتشتد سرعة الرياح لتلامس 55 كلم في الساعة.

المناطق التي ستشهد امطاراً غزيرة كدرجة اولى هي التالية:

طرابلس الكورة عكار، الضنية، بشري زغرتا، البترون وشكا وجبيل وصولاً الى جونية وبيروت، كسروان والمتن (ساحلا وجبلاً) وعاليه وبحمدون والشوف وستتراوح نسبة الهطولات في هذا المناطق 45-55 ملم

امّا المناطق الجنوبية والبقاعية فقد تصل فيها نسبة الهطولات الى 20-30 ملم.

تتساقط الثلوج على الحبال التي تعلو 1800 متر.

هذا وتستعد المناطق المدارية الصحراوية لمعاودة نشاطها نحو الشرق الاوسط يوم الاحد فترتفع الحرارة لتبلغ ذروتها يوم الاثنين بحيث تلامس 26 درجة ساحلاً و 24 بقاعاً.

طقس السبت ممطر صباحاً بشكل محلي وخفيف ويستقر مع تقدم الساعات وتبدأ الموجة الحارة بالاقتراب من لبنان وسوريا لتدخل فجر الاحد وتغطي الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

الحرارة على الساحل: 17 نهاراً و 13 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 4 ليلاً،

في البقاع: 13 نهاراً و 5 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: 1 نهاراً و -3 ليلاً

الرطوبة: 85%

الرياح: غربية الى جنوبية غربية باردة سرعتها 20 الى 65 كم في الساعة.

الضغط الجوّي:1010hpa.