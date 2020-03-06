مسلحون يسرقون سيارة سيدة في زحلة... وألماس بـ 7000 دولار

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "مسلحين مجهولين، داخل سيارة "نيسان" لون أسود، أقدموا على خطف المواطنة "ج.ا" (زوجة ف.ح.) وسرقة سيارتها من نوع "رانج روفر" لون أبيض صنع 2018 يحمل الرقم 191702/ز، بعد أن اعترضوها على طريق زحلة - الفيضة، واقتادوها مع السيارة إلى شمال البقاع، ثم افرجوا عنها في منطقة دورس وسرقوا السيارة ولاذوا بالفرار وفي داخلها ذهب وألماس بقيمة 7000 دولار و500 الف لبناني.

وعثرت دورية من مخابرات الجيش في البقاع على "ج.ا" وتم نقلها إلى ثكنة ابلح، حيث قام زوجها بإستلامها وبوشرت التحقيقات.