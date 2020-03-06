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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2020

6
MARCH
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر قانونية إن لائحة المصارف المستثناة من إجراءات المدعي العام المالي لا تقل أهمية عن لائحة المصارف التي طالتها الإجراءات فهي تؤكد أن للأمر علاقة بارتكابات موثقة ومحددة تمّ التحقق من قيام بعض المصارف بها ولو كانت اللائحة طويلة والمصارف كبيرة بينما تمّ التحقق من عدم قيام الباقي بها. وهذا ينفي كونها مجرد إجراء احترازي مبدئي أو سياسي أو إعلامي.

كواليس

قالت مصادر عراقية إن تصريحات حزب الله في العراق حول تورط مدير المخابرات ورئيس الجمهورية بقضية اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس لن تتوقّف بمجرد استبعاده كخيار من فرص تشكيل الحكومة المقبلة بل ستتم ملاحقة الأمر لدى الجهات القضائية وصولاً إلى إقصائه عن مهمامه وتقديمه للمحاكمة.

الجمهورية

يستعد أحد الوزراء لاتخاذ سلسلة من القرارات لتصويب الأداء في وزارته بعدما اختلت العلاقات بين موقعه وإحدى المؤسسات التي يمارس الوصاية عليها.

توقعت مراجع معنية أن تشتد الحملات المتبادلة بين مسؤولين في قطاع حيوي وقياديين في فريق سياسي بعدما تجاوزت الاتهامات كل الخطوط الحمر.

تندر أحد المسؤولين على ما سماه الثلث اللطيف في الحكومة أمام أحد كبار المسؤولين الذي علق قائلا: "كل َمراة بهالحكومة بتسوى 10 رجال".

اللواء

همس

لم تُقرّر أيّ من دول «سيدر» التعامل إيجاباً، أقله إلى أمد غير بعيد، مع السلطة الحالية، لحسابات تتعدّى قدرتها على المواجهة لقرارات كبرى مضادة.

غمز

يخشى خبراء ماليون أن يتمادى الدولار في تفلته، حتى يتعذر تحديد سقف له..

لغز

ليس بإمكان نافذ في حزب عقائدي السيطرة على اتساع المعارضة لنفوذه في نظر كوادر ناشطة.

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