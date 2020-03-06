لا إفادات ولا إلغاء للبريفيه

A + A -

اشارت "الأخبار" أن لجنة الطوارئ التربوية في وزارة التربية حسمت في اجتماعها، أول من أمس، إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام، مستبعدة أي اقتراح يتعلق بإلغاء البريفيه أو إعطاء إفادات لطلاب الشهادات. وما دون ذلك، ناقشت اللجنة ثلاثة خيارات ستكون مطروحة، فيما لو مدّد الإقفال لأيام إضافية بعد الإثنين المقبل (عطلة عيد المعلم). ومن هذه الخيارات تمديد العام الدراسي وتأجيل موعد الاستحقاق، وهو ما قد يصطدم بمواعيد مباريات دخول الجامعات في لبنان والخارج، والخيار الثاني تعليق العمل ببعض الدروس، ودون هذا الطرح عقبات لجهة أن الأساتذة ليسوا ملزمين باتباع ترتيب المحاور في المنهج، وبالتالي إمكانية أن تكون المحاور المنوي تعليقها قد أعطيت في الصفوف. أما الخيار الثالث فيتمثل بإعطاء أسئلة اختيارية مثل الطلب من التلميذ أن يختار ثلاثة أسئلة من أربعة ويكون بالتأكيد قد درس ثلاثة في مدرسته.