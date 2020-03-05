أبو فاعور: لسنا مع إجراءات غير مدروسة تؤدي الى مزيد من الانهيار المالي و الاقتصادي

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أعلن عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح: "لسنا من المعجبين بنموذج الاقتصادي اللبناني التاريخي، بل من اشد المعارضين التاريخيين له، لكننا لسنا مع إجراءات غير مدروسة منتقاة قد تؤدي الى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي وضياع حقوق المواطنين والمودعين، ولا مع تقاذف كرة اللهب وتبادل المسؤوليات، بل مع الإصلاح الحقيقي المدروس والإجراءات القضائية العادلة في حق كل من تجرأ على المال العام".

وحتم: "يبدو ان البعض يجد في الامر فرصة لتحويل لبنان الى نموذج للقطيعة مع العالم برمته".