فادي جريصاتي رد على يعقوبيان :بتحداكي تتأكدي من جهاز امن الدولة

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غرد الوزير السابق فادي جريصاتي ردا على النائب بولا يعقوبيان " بولا انا ابن مؤسسات وكنت ورح ابقى تحت القانون، عناصر امن الدولة يلي كانوا معي بفترة توليي لوزارة البيئة رجعوا على مراكزهم عند التسلم والتسليم.

لو من خفف شعبوية وكرمال ما تبقى مصداقية عندك بتحداكي تتأكدي من جهاز امن الدولة بنفسك، الكذب عيب والاعتذار فضيلة. # حبل - الكذب - قصير.

وكانت يعقوبيان قد غرّدت:

"لا يحق للوزراء السابقين ان يكون معهم عناصر من امن الدولة

انتشر فيديو اليوم بكثافة للوزير السابق فادي جريصاتي ويظهر معه عدد من عناصر امن الدولة

أتوقع توضيحًا من الجهاز المعني"