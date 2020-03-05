معلوف وجريصاتي يوضحان: لم يتم التعرض لهما أثناء وجودهما داخل المطعم

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صدر عن النائب إدي معلوف والوزير السابق فادي جريصاتي البيان التالي:

توضيحاً لما يتم تداوله من فيديوهات من ان بعض الاشخاص تعرضوا للنائب ادي معلوف والوزير السابق فادي جريصاتي واجبروهما على الخروج من احد مطاعم بيروت، يهمّ معلوف وجريصاتي توضيح التالي :

١- لم يتم التعرض لهما أثناء وجودهما داخل المطعم، حيث تناولا الغداء وغادرا بهدوء.

٢- بعد خروجهما اقترب منهما شخصان يقولان انهما من الحراك، وتحاورا بهدوء ولبضع دقائق مع الوزير جريصاتي.

٣- بعدها وصل المدعو جينو رعيدي الذي كان يصوّر بهاتفه والذي نشر لاحقاً الفيديو مدّعياً ان مجموعةً من الثوار اجبرت النائب والوزير على الخروج من المطعم، بينما الحقيقة منافية تماماً لادعاءاته.

٤- منعاً للتضليل ودحضاً للمعلومات المزيفة اضطر النائب ادي معلوف والوزير السابق فادي جريصاتي الى اصدار هذا البيان آسفين لهذه التصرفات وللاخبار المفبركة التي لا تمثل بالتأكيد نفس الحراك ونبضه الذي نحترم مطالبه