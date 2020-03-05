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لأنَّ الجواب على سؤال: "مَن يعمل لتفشيل الحكومة؟" سهلٌ وبديهي

5
MARCH
2020
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لأنَّ الجواب على سؤال: "مَن يعمل لتفشيل الحكومة؟" سهلٌ وبديهي، لعلَّ الأجدى اليوم التفكير مَلياً بجوابٍ على سؤالٍ آخر هو: "ما البديلُ اذا فشلت الحكومة؟ " ...


اما مناسبةُ السؤالين، فتَكرار رئيس الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي، التنديد بمَن يستهدف البلاد، والتشديد على مواصلة مَهمّة الانقاذ.


ففي جلسةِ اليوم التي اعلن رئيسُ الجمهورية في مستهلها انّ مجلسَ الوزراء سيَعقِدُ جلسةً يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسألة اليوروبوندز، والتي اَقرت مشروعَ قانون لرفع السرية المصرفية، وفي موازاةِ قرارٍ قضائيٍ لافت متعلق بالمصارف، قال الرئيس حسان دياب: بكلِ أسفٍ، هناك أشخاص يفعلون المستحيل ليَخنِقوا البلد ويَقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. وتابع قائلاً: ما يحصُل معيب، واللبنانيون باتوا على علمٍ بهذه اللُعبة، فالعجيب انّهم يحاسِبون حكومةً عُمرها ثلاثة أسابيع على تراكم مشاكل عُمرُها عشرات السنين...


وخلُص رئيس الحكومة الى القول: على كل حال، الناس يُميّزون بين الحق والباطل، فـ "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، ونحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيرَ الحقيقة على الرغم من كل التزوير والتزييف الذي يقومون به. وختم بالتشديد على انّ مسؤوليةَ الحكومة كبيرة، ولا تتحمل أي تردُد أو ضعف أو اجتهاد، فنحن أطلقنا على حكومتِنا اسمَ "حكومة مواجهة التحديات" لأنّ وزراءَها من الأساس اتخذوا قرارَ تحمُل شرف المساهمة في إنقاذ البلد مهما كانت التضحيات والتحديات.

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