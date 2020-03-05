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كورونا - تعميم هام للمدير العام للطيران المدني إلى شركات الطيران في المطار !

5
MARCH
2020
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وجه المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت المهندس فادي الحسن اليوم التعميم رقم 5/2 إلى كل شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتخذة والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، جاء فيه: "عطفا على التعميم رقم 4/2 تاريخ 28/2/2020، واستنادا إلى آخر التوصيات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عالميا وبهدف الحد من انتشاره في لبنان، يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وقف النقل جوا لجميع الركاب القادمين من الدول الآتية: الصين، هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران وإيطاليا، على أن يستثنى من ذلك:

- المواطنون اللبنانيون وأفراد عائلة مسافر لبناني يحملون إحدى جنسيات الدول المذكورة أعلاه ولم يستحصلوا على الجنسية أو الإقامة في لبنان.

- أعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية التابعة للدول أعلاه والعاملة في لبنان.

كما يطلب عدم نقل أي راكب عابر transit أو محول transfer من إحدى الدول المذكورة أعلاه عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت إلى مطارات دول أخرى.

اننا نعلق أهمية كبرى على هذا التعميم، ونطلب من كل الشركات التزام مضمونه حتى إشعار أخر".

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