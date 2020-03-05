كلودين عون روكز تزور المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة وتشدّد على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية

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زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المعهد الفنّي الأنطوني في الدكوانة التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، واطّلعت على نشاطاته الثقافية والفنية من تعليم أصول فنّ الفسيفساء ورسم الأيقونات وغيرها من الفنون، الهادفة إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، حيث شدّدت على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.

واستقبل السيدة عون روكز الأب شربل بو عبود رئيس ومدير المعهد وعدد من الأساتذة، حيث جالت معهم على أقسام المعهد التي تضم إضافة إلى قسمي فنّ الفسيفساء وكتابة الأيقونات، قسم الفنِّ التَّشكيلي والأواني الخزفية، قسم الخط العربي، قسم الDot mandala ، قسم التَّطريز وقسم صبّ الشمع والفخار.



ويعمل المعهد على إقامة دورات وورش عمل للنساء ربات المنازل والنساء العاملات والرجال، تحت إشراف أساتذة متخصّصين، تساهم في تمكينهم/هنّ وتشجيعهم/هنّ على الإنتاج وتخلق فرص عمل لهم/هنّ من خلال إقامة معارض في لبنان وخارجه.



كذلك يقوم المعهد بدورات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع جمعيات نسائية لكي تطال نشاطاته ومشاريعه أكبر عدد من النساء اللبنانيات.

بعدها ألقى الأب شربل بو عبود كلمة رحّب فيها بالسيدة عون روكز وقال:" تأتي زيارتكم إلى هذا الصرح الفني والثقافي تأكيداً على دعمكم لدور المرأة في صنع القرار وحمايتها وتنمية مواهبها واندماجها في المجتمع كعضو فعال. من هنا وجب العمل على تحرير ذهنية المجتمع لاحقاق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الإنسانية".



وفي ختام الزيارة، قدّم الأب بو عبود إلى السيدة عون روكز لوحة تذكارية من تصميم وتنفيذ المعهد.