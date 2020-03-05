مستشفى "رفيق الحريري الجامعي" يكشف عن وضع المصابين بفيروس "كورونا"

A + A -

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد وجاء فيه: "إستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ 24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

أجريت فحوصات مخبرية ل 52 حالة، جاءت نتيجة 51 سلبية، وواحدة ايجابية وهي الحالة التي نقلت الى مستشفى الحريري ليلة أمس من مستشفى الجامعة الأميركية.

غادر اليوم 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي.

أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد ارتفع عددها الى 15، وجاري العمل على نقل المريض المصاب بفيروس الكورونا من مستشفى سيدة المعونات الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان 16 إصابة.

ما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".