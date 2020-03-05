وزير الصحة: ننصح جميع المواطنين الحد من السفر من وإلى الخارج خاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محليا

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أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن مذكرة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد من تفشي وباء "كورونا"، جاء فيها: "بما أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بتاريخ 2020/1/30 أن فيروس الكورونا يشكل خطرا عالميا، وبما أن هذا الوباء يستمر بالإنتشار السريع في معظم دول العالم، وحفاظا على صحة المواطنين والسلامة العامة، تنصح وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج، خاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محليا، إلا في حالات الضرورة، كما تطلب من جميع الجهات المعنية تأجيل، قدر الإمكان المناسبات الدينية والرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات التي يحتشد فيها الناس، حفاظا على صحة المعنيين وللحد من الإنتشار المحلي للعدوى بهذا الفيروس".