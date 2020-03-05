أسماء المصارف التي وضعت عليها إشارة "منع تصرف" على أصولها

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قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
أسماء المصارف هي:
-بنك عودة
-بنك لبنان والمهجر
-فرنسبنك
-بنك بيبلوس
-بنك سوسيتيه جنرال
-بنك بيروت
-بنك البحر المتوسط
-بنك اللبناني الفرنسي
-بنك الاعتماد اللبناني
-بنك عودة
-بنك لبنان والمهجر
-فرنسبنك
-بنك بيبلوس
-بنك سوسيتيه جنرال
-بنك بيروت
-بنك البحر المتوسط
-بنك اللبناني الفرنسي
-بنك الاعتماد اللبناني
-بنك انتركونتينانتال
-بنك فيرست ناشونال بنك
-بنك لبنان والخليج
-بنك بيروت والبلاد العربية
-بنك الشرق الاوسط وافريقيا
-بنك سيدروس
-بنك فدرال لبنان
-الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
-بنك الموارد
-بنك اللبناني السويسري
-بنك مصر لبنان
-بنك سرادار
كما تقرر وضع اشارة منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.
-بنك فيرست ناشونال بنك
-بنك لبنان والخليج
-بنك بيروت والبلاد العربية
-بنك الشرق الاوسط وافريقيا
-بنك سيدروس
-بنك فدرال لبنان
-بنك الموارد
-بنك اللبناني السويسري
-بنك مصر لبنان
-بنك سرادار
كما تقرر وضع اشارة منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.