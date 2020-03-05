أسماء المصارف التي وضعت عليها إشارة "منع تصرف" على أصولها

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قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.





أسماء المصارف هي:



-بنك عودة

-بنك لبنان والمهجر

-فرنسبنك

-بنك بيبلوس

-بنك سوسيتيه جنرال

-بنك بيروت

-بنك البحر المتوسط

-بنك اللبناني الفرنسي

-بنك الاعتماد اللبناني