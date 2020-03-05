بيان من الأمن العام

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام الإعلان الآتي: "تدعو المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين وبخاصة حملة شهادات تسجيل صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التقدم من مراكز الامن العام الاقليمية والمراكز المخصصة للسوريين لتجديد إقاماتهم وقوننة أوضاعهم تلافيا لمخالفتهم القوانين المرعية الإجراء.



المستندات المطلوبة: بطاقة هوية، قسيمة وبطاقة دخول، بطاقات تجديد، إفادة سكن صالحة صادرة عن المفوضية، صور شمسية عدد /2/ وشهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية، على ان يكون تاريخ التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة قبل تاريخ 01/01/2015".