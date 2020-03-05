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شبكة محترفة تهرّب مواد تُستخدم في صناعة المخدرات داخل أظرفة بن وألواح شوكولا

5
MARCH
2020
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توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، حول تورّط أفراد شبكة في عملية تهريب كمية من المواد التي تدخل في تصنيع المخدرات: "tripolidine" و"pseudoephedrine"، وذلك من خلال توضيبها في داخل مظاريف بن، ومحاولة تهريبها عبر إحدى شركات الشحن إلى أستراليا. وقد جرى ضبطها بتاريخ 30/1/2020 من قِبل عناصر جمارك المطار، وبلغت زِنتها 50كلغ.
 
من خلال الإستقصاءات والتّحريات، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال، تمكّن عناصر المكتب المذكور، بتاريخ 29/2/2020، من توقيف كل من:
س. ر. (مواليد ١٩٧٧، لبناني)
 أ. ر. (مواليد ١٩٨٣، لبناني)
 أ. ح. (مواليد ١٩٨٨، لبناني)
 
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بمحاولة قيامهم بعملية التهريب المذكورة. كما اعترفوا بقيامهم بعملية تهريب سابقة لكمية من المواد ذاتها، خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي التي جرى تهريبها في داخل "ألواح شوكولا".
 
وبنتيجة تحليل الكمية المضبوطة، تبيّن أن كل كيلوغرام من البن يحتوي على نسبة 53٪  من مادة "pseudoephedrine"  و 2 ٪ من مادة "triprolidine".
 
وقد أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن.
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