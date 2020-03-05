الطقس غدا ماطر بغزارة.. وانخفاض في الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر تكون غزيرة في المناطق الجنوبية، ومن المتوقع ان تشتد خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح لحدود ال60 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:





- الحالة العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح يوم السبت.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية (معدل درجات الحرارة لشهر آذار على الساحل بين 13 الى 22) مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر تكون غزيرة في المناطق الجنوبية، ومن المتوقع ان تشتد خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح لحدود ال60 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.



- الحرارة على الساحل من 7 الى 22 درجة، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس