الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ اسرائيلية أُطلقت من الأجواء اللبنانية

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى ومنعت الصواريخ المعادية من الوصول إلى أهدافها.



وذكر مصدر عسكرى لـ "سانا" أنه "في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليلة رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا اللبنانية وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى".



وأضاف المصدر أنه "تم التعامل على الفور مع الصواريخ المعادية والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أى منها إلى مواقعنا المستهدفة".