تعديل جوهري سيطرأ على الزيارة الخارجية الاولى للرئيس دياب

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سيطرأ على زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الخارجية الاولى تعديل جوهري بحيث تصبح مصر هي المحطة الاولى، على أن تليها سلطنة عمان فالكويت وأخيراً قطر.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" فإن المشكلة الفعلية التي تواجهها الحكومة هي في انعدام الثقة الخارجية والداخلية في شفافية الطبقة السياسية.

وفي هذا السياق، لا تتردد الاوساط الديبلوماسية الفرنسية في إعطاء رأيها عندما تُسأل عن ذلك. وهو ما قد يفسّر حال الترقّب التي تنتهجها بعض العواصم العربية والغربية على حد سواء، لكنّ المشكلة تكمن أيضاً وخصوصاً في عدم ثقة الشارع اللبناني بالطبقة السياسية وبإمكانية تجاوز الأزمة الحادة التي تكاد تخنق لبنان.

ويروي ديبلوماسي أوروبي ما وصله من معلومات حول وجود ما بات يقرب من العشرة مليارات دولار نقداً في منازل اللبنانيين، نصفها بالعملة الخضراء والنصف الآخر بالعملة اللبنانية.