عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2020

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الأخبار: أسقِطوا السرّية المصرفية

لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت



عدّاد «كورونا» يرتفع إلى 15: مصر على لائحة الوباء والقادمون منها بلا رقابة



نداء الوطن: عون يوقّع التشكيلات القضائية "على مضض"

دياب أمام مفترق "القرار الحاسم"...شروط "صندوق النقد" أو قيود "حزب الله"

اللواء: إجراءات تستفز الشارع قبل إعلانها.. والدولار يخترق السقوف!

الحكومة تتجه إلى خيار «عدم الدفع مع التعثر».. ومخاوف من الإجراءات الدولية



النهار: سقف قياسي جديد للدولار والانتفاضة إلى التصعيد

البناء: محور المقاومة وروسيا: لاستثمار الموسم الرئاسيّ الأميركيّ والموسم الحكوميّ «إسرائيلياً» قمّة بوتين أردوغان اليوم… والمعارضة التركيّة تصعّد… والأسد يخاطب الشعب التركيّ بري يرسم إطار الإجماع الرئاسيّ مالياً: لا سداد بل هيكلة… ولتتحمّل المصارف مسؤوليّتها

الجمهورية: خياران: عدم الدفع.. أو فنزويلا



الديار: الدولار لدى الصرافين دون سقف وشبه افلاس وثورة الجوع قادمة

عدم دفع فوائد اليوروبوند يعني عزلة لبنان وفقدان مصداقيته الدولية مالياً



the daily star: Military contractor charged with giving up military secrets



?l'orient le jour: Eurobonds : le gouvernement annoncera une décision samedi, mais laquelle