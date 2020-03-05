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عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2020

5
MARCH
2020
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 الأخبار: أسقِطوا السرّية المصرفية

لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت

عدّاد «كورونا» يرتفع إلى 15: مصر على لائحة الوباء والقادمون منها بلا رقابة

 

 

 


نداء الوطن: عون يوقّع التشكيلات القضائية "على مضض"
دياب أمام مفترق "القرار الحاسم"...شروط "صندوق النقد" أو قيود "حزب الله"

 

 

 

اللواء: إجراءات تستفز الشارع قبل إعلانها.. والدولار يخترق السقوف!
الحكومة تتجه إلى خيار «عدم الدفع مع التعثر».. ومخاوف من الإجراءات الدولية

 

 

 


النهار: سقف قياسي جديد للدولار والانتفاضة إلى التصعيد

 

 

 

 

البناء: محور المقاومة وروسيا: لاستثمار الموسم الرئاسيّ الأميركيّ والموسم الحكوميّ «إسرائيلياً» قمّة بوتين أردوغان اليوم… والمعارضة التركيّة تصعّد… والأسد يخاطب الشعب التركيّ بري يرسم إطار الإجماع الرئاسيّ مالياً: لا سداد بل هيكلة… ولتتحمّل المصارف مسؤوليّتها

 

 

 

 

الجمهورية: خياران: عدم الدفع.. أو فنزويلا

 

 

 


الديار: الدولار لدى الصرافين دون سقف وشبه افلاس وثورة الجوع قادمة
عدم دفع فوائد اليوروبوند يعني عزلة لبنان وفقدان مصداقيته الدولية مالياً

 

 

 


the daily star: Military contractor charged with giving up military secrets

 

 


?l'orient le jour: Eurobonds : le gouvernement annoncera une décision samedi, mais laquelle 

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