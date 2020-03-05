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أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2020

5
MARCH
2020
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اللواء: أسرار

 

همس
تشهد العلاقة بين مرجعين فتوراً، يبرز في أكثر من محطة، وعبر غير وسيلة!


غمز
يخشى خبراء أن تستغل «مافيا الدولار» التجاذب حول السداد لإحداث قفزات نوعية في انهيار قيمة الليرة.


لغز
بات بحكم الثابت أن خطوطاً حمراء رسمت أمام الحراك، لإنقضاء المائة يوم..

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تساءلت مصادر دبلوماسية عما إذا كان التردد المصري بتحديد موعد لزيارة رئيس الحكومة هو الذي يؤجل الجولة العربية للرئيس حسان دياب بعدما تمّ الربط ولو بصورة غير مباشرة بين زيارة القاهرة وزيارة الرياض. وقالت المصادر إن الجولة المنتظرة في منتصف الشهر الحالي كانت مقررة في مطلع الشهر وتأخرت بسبب هذا الربط.

 

كواليس

دعت مصادر في المعارضة التركية إلى متابعة ما يجري في الشارع التركي السياسي والشعبي من رفض للحرب التي يزج الرئيس التركي بالجيش لخوضها. وقالت المصادر إن مسارعة الرئيس التركي للبحث عن تسوية ولو بشروط غير مناسبة لما كان يتطلع إليه جاءت بسبب هذه المعارضة الشعبية والسياسية للحرب والتي ظهرت بعدم حماس الجيش نفسه لها.

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